O HSBC Bank Egypt informou hoje que seu controlador, o HSBC Holdings, realizará uma revisão estratégica de seus negócios de banco de varejo no Egito.

"Isso ocorre após as revisões estratégicas realizadas no início deste ano dos negócios de varejo do HSBC na Austrália, Indonésia, Sri Lanka e Bangladesh, e sua decisão de alienar seus negócios de varejo no Bahrein.

A revisão do Grupo HSBC abrangerá apenas os negócios de banco de varejo do HSBC Egito. Ela considerará todas as opções e nenhuma decisão foi tomada até o momento.

A revisão não inclui as atividades de banco de atacado do segmento de Banco Corporativo e Institucional do HSBC Egito.