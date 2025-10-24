O maior grupo sindical do Japão planeja buscar um aumento salarial de pelo menos 5% nas negociações anuais de 2026, em meio ao monitoramento do banco central, que busca um crescimento salarial constante à medida em que baliza o momento dos aumentos das taxas de juros.

Isso representaria o terceiro ano consecutivo em que a Confederação Sindical Japonesa, conhecida como Rengo, solicita um aumento salarial superior a 5%. As empresas concederam aos funcionários um aumento médio de 5,25% este ano - o maior em 34 anos.

A postura da Rengo, que possui cerca de 7 milhões de membros, normalmente define o tom para as negociações salariais anuais do Japão, que são acompanhadas de perto por formuladores de políticas que têm tentado criar uma dinâmica econômica de sólido crescimento salarial, mais gastos e inflação leve.

Alguns formuladores de políticas e analistas alertaram que a capacidade de as empresas japonesas de aumentar salários pode ser limitada por tarifas mais altas dos EUA, que reduziram os lucros. Por outro lado, a escassez de mão de obra está pressionando as empresas a oferecer salários maiores para garantir talentos.

Apesar dos ganhos salariais observados nos últimos anos, os salários reais - ajustados pela inflação - têm dificuldade em acompanhar diante do aumento persistente nos preços ao consumidor, especialmente de alimentos.

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que apoiará aumentos salariais por pequenas empresas e espera transformar a inflação de custo em uma apoiada por salários mais altos. Sua administração planeja implementar medidas que aliviarão as tensões do custo de vida para as famílias, já que os ganhos salariais ficam atrás do avanço dos preços.

O foco agora se volta para os dados de inflação previstos para sexta-feira, que darão uma visão mais clara das tendências de preços e salários no país.

(*Fonte: Dow Jones Newswires)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.