O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não permitirá que os Estados Unidos tenham acesso "inapropriado" ao mercado canadense caso os países não cheguem a um acordo em relação às tarifas, de acordo com a Reuters. A declaração foi feita durante o anúncio de financiamento de reatores nucleares nesta quinta-feira, 23, e vem após os Estados Unidos anunciarem tarifas sobre o aço, o alumínio e os automóveis canadenses.

"Se não avançarmos nesses diversos setores, faremos o que for necessário para proteger nossos trabalhadores", disse Carney de acordo com a Reuters, falando sobre possíveis acordos tarifários e sobre a revisão do próximo ano do acordo livre comércio entre o México, Canadá e os EUA.

Caso os americanos tenham acesso aos mercados canadenses de uma forma inapropriada, em relação ao nível de acesso que o Canadá tem aos mercados deles, Carney sinalizou que poderá mudar os termos.

No evento, Carney anunciou novos investimentos de 2 bilhões de dólares canadenses para construção e operação de quatro pequenos reatores nucleares em Bowmanville, Ontario. A verba é originária do Fundo de Crescimento do Canadá (Canada Growth Fund). O projeto ainda vai receber investimento de 1 bilhão de dólares canadenses do governo de Ontário.

"O projeto vai tornar o Canadá o primeiro país do G7 a colocar a tecnologia de pequenos reatores modulares (SMRs) em operação, e injetará US$ 500 milhões por ano na cadeia de suprimentos nuclear de Ontário", afirmou o comunicado publicado no site do primeiro-ministro canadense.