Ao falar da mudança de marca da Eletrobras, agora Axia Energia, o presidente da companhia, Ivan Monteiro, destacou o foco em conquistar e manter clientes e continuar gerando valor para os acionistas. Para isso, segundo ele, é necessário, entre outros pontos, previsibilidade.

"No último resultado trimestral, pagamos R$ 4 bilhões em dividendos porque a companhia ficou muito mais previsível. E, ao se tornar previsível, a gente se sente confortável em começar a sinalizar a metodologia de alocação de capital. O que nos deixa feliz em discutir com o nosso Conselho, por exemplo, também pagar mais dividendos", disse, durante coletiva de imprensa na sede da empresa no Rio de Janeiro.

"Mais importante do que ser uma empresa pública ou privada, o importante é ser competitiva", afirmou.

Ele reforçou a mensagem que, dado o momento do setor, previsibilidade é fundamental também em relação ao cliente. "Como concessão de serviço público, há uma obrigação de qualidade em relação ao consumidor final. Isso que baliza muito o investimento que a gente faz. E a perspectiva é de que o investimento cresça", pontuou.

Em relação a desafios do setor, citou que os subsídios que precisam ser repensados. "Fazia sentido há dez anos", disse.