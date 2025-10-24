A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,59%

Pontos: 145.720,98

Máxima de +1,03% : 146.358 pontos

Mínima de +0,01% : 144.881 pontos

Volume: R$ 19,19 bilhões

Variação em 2025: 21,15%

Variação no mês: -0,35%

Dow Jones: +0,31%

Pontos: 46.734,61

Nasdaq: +0,89%

Pontos: 22.941,80

Ibovespa Futuro: +0,53%

Pontos: 148.770

Máxima (pontos): 149.120

Mínima (pontos): 147.780

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,22

Variação: +0,29%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,16

Variação: +1,04%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,99

Variação: +1,12%

Ambev ON

Preço: R$ 12,10

Variação: +0,25%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,90

Variação: +0,47%

Vale ON

Preço: R$ 61,75

Variação: -0,21%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 61,75

Variação: -0,21%

Itausa PN

Preço: R$ 11,26

Variação: +0,18%

Global 40

Cotação: 723,822 centavos de dólar

Variação: +0,53%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3856

Venda: R$ 5,3861

Variação: -0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: +0,45%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3834

Venda: R$ 5,3840

Variação: -0,11%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,5920

Variação: +0,38%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3935

Variação: -0,38%

- Euro

Compra: US$ 1,1615 (às 18h36)

Venda: US$ 1,1617 (às 18h37)

Variação: +0,04%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2560

Venda: R$ 6,2560

Variação: -0,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4300

Venda: R$ 6,5460

Variação: -0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.145,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,97%


