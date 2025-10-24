A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,59%
Pontos: 145.720,98
Máxima de +1,03% : 146.358 pontos
Mínima de +0,01% : 144.881 pontos
Volume: R$ 19,19 bilhões
Variação em 2025: 21,15%
Variação no mês: -0,35%
Dow Jones: +0,31%
Pontos: 46.734,61
Nasdaq: +0,89%
Pontos: 22.941,80
Ibovespa Futuro: +0,53%
Pontos: 148.770
Máxima (pontos): 149.120
Mínima (pontos): 147.780
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,22
Variação: +0,29%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,16
Variação: +1,04%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,99
Variação: +1,12%
Ambev ON
Preço: R$ 12,10
Variação: +0,25%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,90
Variação: +0,47%
Vale ON
Preço: R$ 61,75
Variação: -0,21%
Itausa PN
Preço: R$ 11,26
Variação: +0,18%
Global 40
Cotação: 723,822 centavos de dólar
Variação: +0,53%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3856
Venda: R$ 5,3861
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: +0,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3834
Venda: R$ 5,3840
Variação: -0,11%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,5920
Variação: +0,38%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3935
Variação: -0,38%
- Euro
Compra: US$ 1,1615 (às 18h36)
Venda: US$ 1,1617 (às 18h37)
Variação: +0,04%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2560
Venda: R$ 6,2560
Variação: -0,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4300
Venda: R$ 6,5460
Variação: -0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.145,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,97%