A Tecto Data Centers, empresa controlada pelo BTG Pactual, está inaugurando o sexto empreendimento do grupo, localizado em Fortaleza. Na sequência, vai engatar um plano de ao menos US$ 1 bilhão para expandir os seus projetos pelas cidades de Belém, Recife, Brasília, Rio, Porto Alegre e Santana de Parnaíba (SP).

"Temos um projeto ambicioso e estamos muito bem preparados", afirmou o presidente da Tecto, José Miguel. "A indústria de data centers está passando por um momento exuberante no mundo, puxado principalmente pela demanda crescente de computação, processamento de dados e inteligência artificial. Há um desafio mundial para atender a essa demanda", disse.

O Brasil tem condições de abocanhar uma parte dessa demanda global, uma vez que oferece energia renovável e limpa - principal trunfo para atender esses empreendimentos, que são consumidores vorazes de eletricidade.

Outro trunfo do País está no recém-lançado Redata, programa que zera tributos federais para importação de equipamentos e ajuda a viabilizar novos empreendimentos. "Estamos vendo uma demanda crescente por projetos no Brasil na esteira do Redata", comentou José Miguel.

A Tecto está inaugurando nesta quinta-feira, 23, o data center batizado de 'Mega Lobster', na Praia do Futuro, em Fortaleza. O empreendimento contou com R$ 550 milhões de investimentos e foi erguido em 12 meses. Com esta inauguração, a companhia passa a contar com seis data centers em operação (três em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e dois em Barranquilla, na Colômbia), totalizando uma capacidade de 32 megawatts (MW). O parque instalado no Brasil gira em torno de 500 MW.

O 'Mega Lobster' foi projetado para atender à demanda crescente por processamento de dados, servindo de base para big techs, provedores de conteúdo e operadoras em suas aplicações de inteligência artificial, armazenamento e processamento de dados na nuvem (cloud) e treinamento de maquias (machine learning). O complexo tem capacidade para atingir 20 MW de potência total, sendo que, nesta primeira fase foram construídos 4 MW. O primeiro bloco já foi locado para uma provedora de conteúdos digitais (o nome não foi revelado).

O novo data center está integrado à estação de chegada de cabos submarinos internacionais em Fortaleza, ponto que registra o segundo maior volume de tráfego de internet do Brasil. Isso faz da região um dos principais hubs digitais do País.

Próximos destinos

Pela frente, o plano de US$ 1 bilhão da Tecto engloba a construção de novos data centers em capitais e cidades do interior. Algumas obras já estão em andamento, enquanto em outras cidades a companhia está em fase de definição dos terrenos.

O maior empreendimento da lista é o de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Ele tem condições de atingir 200 MW - o que faria dele o maior do Brasil. Nesta primeira etapa, serão construídos 20 MW, com previsão de entrega em 2026 ou 2027.

Já os demais projetos serão de pequeno porte, com até 5 MW. Nestes casos, o foco é atender a demanda de processamento de dados de empresas locais, cujas operações requerem baixa latência. O movimento também evidencia a diversificação geográfica do mercado de data centers, hoje muito concentrado no Sudeste. Em Belém e Recife, por exemplo, os projetos da Tecto serão os primeiros data centers comerciais - isto é, excluindo projetos de empresas para uso próprio.

"Por muito tempo, as empresas achavam mais cômodo recorrer aos data centers na região metropolitana de São Paulo, mas as novas demandas têm exigido mais proximidade e menor latência", disse o diretor de Receitas da Tecto, Tito Costa, citando transações bancárias, compra e venda de ações, games online e cirurgias remotas - todos casos em que o tempo de resposta das ordens de comando precisa ser baixa. "Ao levar o data center para mais perto do consumidor, focamos nas empresas que buscam melhorar a qualidade de prestação do serviço."