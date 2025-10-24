A Ford registrou um lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2025, com um ganho por ação de diluída de US$ 0,60, acima do US$ 0,35 previsto por analistas consultados pela FactSet. No mesmo trimestre de 2024, a montadora havia computado ganho de US$ 900 milhões.

No terceiro trimestre, o lucro ajustado antes de impostos ficou estável em US$ 2,6 bilhões, refletindo o impacto adverso líquido de US$ 700 milhões com tarifas.

A receita superou as previsões, passando de US$ 46,2 bilhões para US$ 50,5 bilhões, acima dos US$ 47,05 bilhões projetados pelos analistas.

"A Ford apresentou mais um trimestre forte, alcançando mais de 50 bilhões de dólares em receita impulsionada por nossos incríveis produtos e serviços, a durabilidade da Ford Pro e nosso foco disciplinado em custo e qualidade", disse o presidente e CEO da Ford, Jim Farley.

Agora, a empresa busca compensar o impacto do incêndio na fábrica de alumínio de um fornecedor, que trará um custo de até US$ 2 bilhões durante o restante do ano, levando a montadora a reduzir suas projeções de lucro e fluxo de caixa para o ano inteiro.

Para compensar o revés, a Ford planeja aumentar a produção de picapes Série F movidas a gasolina em 50.000 caminhões em 2026, contratando até 1.000 funcionários para apoiar o esforço.

Às 17h30 (horário de Brasília), as ações da Ford subiam 3,7% no after hours em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires