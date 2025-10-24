A GBS Participações, uma das empresas do grupo Two Square Transmissions (antiga Sterlite Brazil), avança na realização de um Leilão Reverso para recompra de debêntures de sua primeira emissão. A iniciativa faz parte do Plano de Recuperação Extrajudicial da empresa, atualmente em curso.

A intenção da companhia é recomprar debêntures com deságio mínimo de 30%. A emissão, originalmente de R$ 600 milhões, atualmente alcança os R$ 665 milhões (valor em 30 de junho de 2025). Se a operação for bem sucedida, permitirá à GBS ampliar a liquidez e avançar na reestruturação financeira.

Inicialmente, a GBS reservou R$ 100 milhões para essa operação. Caso o interesse entre os investidores exceda esse montante, está previsto um rateio entre os vencedores do leilão. O critério estabelecido para a seleção dos contemplados é o de maior desconto em relação ao valor nominal atualizado. No entanto, há possibilidade de a empresa ampliar a aquisição de créditos em até R$ 300 milhões para permitir a compra de um maior volume de títulos, se houver demanda.

A empresa busca atrair principalmente pessoas físicas detentoras das debêntures, já que cerca de 60% dos títulos estão pulverizados. O restante está na mão de investidores institucionais, que também poderão participar da disputa. Os interessados podem fazer um lance para a venda de parte ou a totalidade das debêntures detidas e não há adesão mínima para a realização do leilão.

O interesse na participação do certame pode vir da eventual dificuldade dos atuais investidores de vender suas debêntures no mercado secundário. A emissão chegou a ter declaração de vencimento antecipado, após o anúncio do pedido de recuperação extrajudicial apresentado pela GBS e pela Two Square Transmissions, uma vez que não foi concedido inicialmente stay period para a GBS. No entanto, as empresas entraram com recurso e conseguiram a suspensão desse vencimento antecipado, até uma decisão colegiada sobre o tema, sem data para ocorrer.

Cronograma

Os debenturistas interessados têm até a próxima sexta-feira, 24 de outubro, para se habilitar eletronicamente para o leilão. Em dez dias úteis será divulgada a lista de credores habilitados, que não poderão vender, ceder ou transferir os títulos no prazo entre o registro de habilitação e o pagamento dos vencedores. No dia 10 de novembro está prevista a divulgação dos vencedores do certame, enquanto a liquidação deve ocorrer em 21 de novembro.

A GBS controla três projetos de transmissão operacionais do grupo - Goyaz, Borborema e Solaris. Outros cinco projetos operacionais e em construção estão sob controle direto da Two Square e de outra holding, a Olindina. As três holdings passam por plano de recuperação extrajudicial, com valor atribuído à causa que supera os R$ 1,4 bilhão. Entre os credores estão os bancos Santander, Bradesco, BTG, Itaú, e Sumitomo. O plano envolve a transferência de alguns ativos para os credores, de forma faseada, iniciando pelos já operacionais. Essa operação depende, porém, de aprovações regulatórias.