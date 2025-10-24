As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 23, impulsionadas pela confirmação do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, marcado para a próxima quinta-feira. O salto de fabricantes de semicondutores, em recuperação de perdas recentes, e a temporada de balanços corporativos também ficaram no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,31%, a 46.734,61 pontos, o S&P 500 subiu 0,58%, a 6.738,41 pontos, e o Nasdaq subiu 0,89%, a 22.941,80 pontos.

Wall Street abriu as negociações desta quinta-feira praticamente de lado, mas ganhou fôlego e firmou alta após a Casa Branca confirmar o encontro entre Trump e Xi, após dias de tensões comerciais e incertezas quanto ao diálogo entre os líderes. Em tour pela Ásia, o presidente americano também se encontrará com líderes do Japão e da Coreia do Sul.

No fronte corporativo, empresas de computação quântica saltaram ante relatos de que o governo dos EUA está negociando financiamento federal em troca por participação acionária. Apesar de o Departamento de Comércio dos EUA negar a informação, empresas como IonQ (+7%), Rigetti Computing (+9,8%) e D-Wave Quantum (+13,8%) fecharam em alta. Fabricantes de semicondutores, como Micron (+4,15%) e AMD (+2,07%), também subiram.

Da temporada de balanços, a Tesla avançou 2,28% e American Airlines saltou 5,62%, enquanto os papéis da IBM (-0,87%) e da Super Micro (-8,72%) caíram, com o mercado assimilando resultados trimestrais. Nesta quinta, Intel (+3,36%) e da Ford (-0,72%) divulgam balanços após o fechamento.

Novos impedimentos contra as duas maiores empresas de petróleo da Rússia, anunciados na quarta-feira pelos Estados Unidos, também impulsionaram as ações de empresas do setor de energia. A Exxon encerrou com alta de 1,11% e a Chevron, de 0,64%.

No lado macroeconômico, os dados da inflação ao consumidor dos EUA serão publicados na sexta-feira, a primeira divulgação de números de maior relevância desde o início do shutdown do governo dos Estados Unidos, em seu 23º dia.

*Com informações de Dow Jones Newswires