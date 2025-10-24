O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira, 23, que o governo federal deve apresentar, até a semana que vem, uma saída para "repor o que foi perdido" em decorrência da Medida Provisória Alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que caducou no início do mês. Já o debate sobre o corte de renúncias fiscais vai ficar "mais para frente um pouco", indicou.

Preocupado com o caixa no ano em que busca a reeleição, o governo procura uma forma de compensar com outras fontes de receita a derrota da MP do IOF, imposta pela Câmara.

"O governo está decidindo o que vai usar para repor o que foi perdido na MP 1303. Deve apresentar saída até semana que vem", disse Motta depois da reunião de líderes desta quinta.

A indicação de Motta ocorreu após o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmar que a intenção é tentar votar a proposta do Ministério da Fazenda para recuperar pelo menos parte da MP, relativa ao controle de gastos, entre terça e quarta-feira da semana que vem. Guimarães também apontou que o governo quer discutir a redução de renúncias fiscais já no início de novembro.

Ao ser questionado por jornalistas sobre esse tema, Motta indicou que a Casa "ainda não" vai votar o corte das renúncias fiscais, debate que ficará "mais para frente um pouco". "Mas nós queremos avançar. É pauta da casa. Queremos também avançar no corte linear das isenções", afirmou.

Sobre o encontro realizado com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, na noite de quarta-feira, 22, o presidente da Câmara se limitou a dizer que a reunião foi "produtiva". Participaram do encontro o ministro do Esporte, André Fufuca, e os líderes Dr. Luizinho (PP-RJ), Áureo Ribeiro (Solidariedade-SP) e José Guimarães (PT-CE).