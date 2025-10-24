A Pré-sal Petróleo (PPSA) informou nesta quinta-feira, 23, que vai realizar o 5º leilão spot de petróleo no dia 10 de dezembro, com previsão de comercializar 4 milhões de barris de petróleo do campo de Bacalhau, separadas em quatro cargas de 1 milhão de barris cada.

Esta será a primeira venda de petróleo da União do campo de Bacalhau, na bacia de Santos, maior campo offshore da Equinor fora da Noruega. Bacalhau iniciou sua produção no último dia 15.

"Serão convidadas a participar todas as empresas que já operam no pré-sal, além da Prio e da Refinaria de Mataripe, na Bahia. Este modelo tem sido adotado para a comercialização de cargas spot e os preços ofertados serão referenciados pelo Brent datado", explicou a PPSA em nota.