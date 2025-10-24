O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,19% na terceira quadrissemana de outubro, após alta de 0,45% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,66% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 23, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, três dos oito grupos analisados desaceleraram da passagem da segunda para a terceira quadrissemana de outubro, com a maior moderação partindo de Habitação (1,04% para -0,03%). Em seguida aparecem Educação, Leitura e Recreação (1,07% para 0,37%) e Transportes (0,37% para 0,32%).

Em contrapartida, avançaram Saúde e Cuidados Pessoais (0,03% para 0,21%), Vestuário (0,43% para 0,79%), Despesas Diversas (0,16% para 0,45%), Comunicação (0,21% para 0,23%) e Alimentação (0,04% para 0,05%).