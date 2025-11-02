Em nova publicação na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Partido Republicano a adotar uma postura mais agressiva no Congresso. Ele criticou os democratas pela suposta responsabilidade em uma possível paralisação (shutdown) do governo e pediu que os republicanos eliminem o filibuster - mecanismo legislativo que permite prolongar debates e atrasar votações no Senado.

"Lembrem-se, republicanos, independentemente da paralisação do governo causada por Schumer, os democratas acabarão com o filibuster na primeira oportunidade", escreveu.

Ele disse ainda que os democratas pretendem "lotar a Suprema Corte, conquistar dois Estados e adicionar pelo menos oito votos eleitorais".

Em tom de apelo, Trump afirmou que os republicanos não podem ser "fracos e estúpidos", pedindo que "lutem e vençam".

E prometeu, por fim, que, se o partido agir, "acabará imediatamente com a paralisação extorsiva", aprovará sua agenda e "tornará a vida tão boa para os americanos que os democratas nunca mais terão a chance de destruir a América". "A sobrevivência do país" está em jogo e que os republicanos "se arrependerão do dia em que não acabaram com o filibuster."