A Azul anunciou neste sábado, 1º, que chegou a um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários - Official Committee of Unsecured Creditors (UCC) - para um plano de reorganização consensual. O acordo representa um passo significativo no processo de Chapter 11 da Azul, concebido para transformar o futuro financeiro da Companhia e posicionar o negócio para o longo prazo, destaca a aérea.

Os termos do acordo foram alcançados após conversas colaborativas com o Comitê e os principais stakeholders, marcando um desenvolvimento positivo para todas as partes interessadas no processo de Chapter 11, pois fornece um caminho claro para a reestruturação financeira da Azul.

Segundo a companhia aérea, o Comitê pretende incentivar todos os credores quirografários gerais a votar a favor do Plano após a aprovação pelo Tribunal.

A companhia também apresentou versões revisadas do plano e da Disclosure Statement, além de um termo de acordo, cada um refletindo os termos do acordo com o Comitê e representando progresso contínuo dentro do cronograma proposto pela Azul para o Chapter 11.

"Seguimos avançando em nosso processo de reestruturação com o apoio de nossos principais stakeholders, incluindo nossos credores quirografários, com os quais chegamos a um acordo após negociações construtivas", disse John Rodgerson, CEO da Azul em nota à imprensa.

Os marcos alcançados neste sábado, segundo ele, "demonstram um impulso positivo na transformação de nosso negócio, enquanto trabalhamos para fortalecer nossa estrutura de capital e avançar rumo à saída do processo como uma empresa ainda mais forte e sustentável."

A Azul diz ainda que permanece focada em apoiar seus tripulantes, atender seus clientes e posicionar a companhia para o sucesso de longo prazo.

Próximos passos

A Audiência de Divulgação para aprovar a Declaração de Divulgação da Azul e o Acordo de Compromisso de Backstop está agendada para a próxima terça-feira, 4, às 11 horas (horário da Costa Leste dos EUA).

Uma vez aprovada, a declaração de divulgação será distribuída aos credores junto com o Plano de Reorganização, para ser analisado e votado. O Tribunal então realizará uma audiência para confirmar o Plano de Reorganização da Azul.

A audiência de confirmação está atualmente agendada para 11 de dezembro.