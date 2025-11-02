A polícia fiscal italiana anunciou a apreensão de ativos, basicamente ações, no valor de € 1,29 bilhão (US$ 1,5 bilhão) da Lagfin, uma holding sediada em Luxemburgo que é a controladora do fabricante de bebidas alcoólicas Campari Group. A apreensão faz parte de uma investigação por fraude.

Fundado em 1860, o Campari é um dos maiores grupos do setor de bebidas alcoólicas premium.

Um juiz em Monza, a nordeste de Milão, aprovou a ordem de apreensão, que a polícia descreveu como cautelar, enquanto investiga alegações de evasão fiscal. A investigação começou com uma auditoria fiscal após uma fusão em que a Lagfin absorveu sua subsidiária italiana.

A Lagfin informou em um comunicado na sexta-feira, 31, que a investigação "está relacionada a uma disputa fiscal que começou há aproximadamente dois anos e que nunca envolveu o Campari Group de forma alguma".

A Lagfin afirmou que sempre "agiu no mais escrupuloso respeito a todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo quaisquer leis tributárias italianas" e que "se defenderá vigorosamente".

O Grupo Campari não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Lagfin afirmou que, como detém mais de 80% dos direitos de voto do Campari, a apreensão é "absolutamente incapaz" de afetar sua posição como acionista controladora do Campari.

Com laços com a família do presidente do Grupo Campari, Luca Garavoglia, a Lagfin foi fundada em 1995 e seu principal objetivo é ser a acionista controladora do Campari, com mais de 50% de suas ações.

Conhecido por seu aperitivo vermelho homônimo, o Campari também é proprietário da Aperol e de várias marcas globais, incluindo Grand Marnier, tequilas e alguns bourbons americanos, como o Wild Turkey. Fonte: Associated Press