O governo do Japão deve considerar todas as opções de financiamento disponíveis para apoiar a economia, mas sem comprometer a disciplina fiscal, afirmou o novo ministro da Economia do país, Minoru Kiuchi. "Não abandonaremos a disciplina fiscal", disse em coletiva de imprensa na sexta-feira, 31. "Implementaremos estímulos fiscais de forma estratégica, não mecânica, mantendo firmemente essa disciplina em mente."

Como chefe da estratégia econômica do Japão, Kiuchi será um dos arquitetos da filosofia da primeira-ministra Sanae Takaichi de "política fiscal proativa e responsável", que ele ajudou a elaborar.

Executar essa estratégia exigirá conciliar dois objetivos conflitantes: ampliar o estímulo econômico e manter a disciplina fiscal.

A forma como o governo entregará a parte "responsável" dessa abordagem tem implicações para os esforços do Japão em melhorar sua saúde fiscal, uma das piores do mundo. A dívida pública do país é mais que o dobro do tamanho da economia.

Questionado sobre como o governo pode aumentar os gastos preservando a credibilidade fiscal, Kiuchi disse que o essencial é garantir que o crescimento da dívida não supere o da economia, ecoando comentários anteriores de Takaichi.

O objetivo, segundo ele, é promover estímulos que resultem em crescimento da renda das famílias, maior confiança do consumidor, lucros corporativos mais robustos e aumento na arrecadação de impostos. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado