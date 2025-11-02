A Pfizer anunciou nesta sexta-feira, 31, que entrou com um processo judicial contra a Novo Nordisk, a Metsera e o seu conselho administrativo. A judicialização acontece após a dinamarquesa Novo Nordisk fazer uma proposta de compra da Metsera de até US$ 9 bilhões, dias após a Pfizer já ter firmado um acordo definitivo para adquirir a mesma empresa americana de medicamentos contra a obesidade.

No processo, a Pfizer alega violação de contrato, violação de dever fiduciário e interferência ilícita. A empresa também fez pedido de uma ordem de restrição temporária para impedir que a Metsera rescinda o acordo de fusão.

"A transação proposta pela Novo Nordisk representa uma tentativa ilegal de uma empresa dominante de suprimir a concorrência, utilizando uma estrutura sem precedentes projetada para deliberadamente escapar da revisão antitruste", informou a farmacêutica no comunicado publicado em seu site.

Além disso, a empresa afirma que o acordo da Novo Nordisk não é "provável de ser concluído nas condições apresentadas, dado o risco regulatório significativo envolvido", destacando que a própria Metsera já havia determinado que uma proposta anterior da empresa dinamarquesa "com estrutura idêntica" apresentava riscos regulatórios "inaceitáveis".

A Pfizer diz, ainda, estar pronta para finalizar o negócio logo após a assembleia de acionistas da Metsera, marcada para 13 de novembro.