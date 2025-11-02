A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse em entrevista que não se faz justiça fiscal sem responsabilidade fiscal e sem controle da máquina pública. Ela disse que o Brasil não tem cultura de cortar gastos, seja em governos de direita, seja de esquerda, e afirmou que essa característica não é restrita ao Executivo, sendo compartilhada pelo Legislativo. E citou recuos em projetos de revisão de gastos, como no caso do BPC.

As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, gravado em Brasília e disponibilizado na noite desta sexta-feira, 31.

"Uma dívida pública descontrolada impede investimentos, consequentemente, tem juros altíssimos para combater a inflação. Essa é uma receita óbvia", afirmou, adicionando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca disse a ela: "Seja menos liberal" e foi receptivo às suas propostas.