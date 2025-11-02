A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), defendeu que o governo trabalhe com cautela na regularização das terras raras e dos minerais críticos, alegando que não se pode "fechar as portas para a iniciativa privada, para o estrangeiro ou nacional, mas também não é um entreguismo, como nós fazemos atualmente de só entregarmos commodities para o mundo".

"Acho que a gente pode fazer uma coisa equilibrada, com parceria com o setor privado, inclusive o estrangeiro", afirmou. As afirmações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, divulgado nesta sexta-feira, 31.