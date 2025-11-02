A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,51%

Pontos: 149.540,43

Máxima de +0,58% : 149.636 pontos

Mínima estável: 148.774 pontos

Volume: R$ 23,99 bilhões

Variação em 2025: 24,32%

Variação no mês: 2,26%

Dow Jones: +0,09%

Pontos: 47.562,87

Nasdaq: +0,61%

Pontos: 23.724,96

Ibovespa Futuro: +0,3%

Pontos: 152.190

Máxima (pontos): 152.260

Mínima (pontos): 151.355

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,44

Variação: +0,38%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,75

Variação: -0,47%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,16

Variação: +0,33%

Ambev ON

Preço: R$ 12,71

Variação: +0,95%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,51

Variação: -0,47%

Vale ON

Preço: R$ 65,26

Variação: +2,27%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 11,65

Variação: +0,95%

Global 40

Cotação: 718,821 centavos de dólar

Variação: -1,19%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3798

Venda: R$ 5,3803

Variação: -0,02%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: -0,61%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3837

Venda: R$ 5,3843

Variação: -0,01%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5620

Variação: -0,41%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3840

Variação: -0,06%

- Euro

Compra: US$ 1,1533 (às 18h37)

Venda: US$ 1,1538 (às 18h37)

Variação: -0,26%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2010

Venda: R$ 6,2020

Variação: -0,34%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4000

Venda: R$ 6,4970

Variação: -1,34%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.996,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,48%


