O Ibovespa não apenas sustentou a oitava alta seguida, como renovou recorde histórico intradia e de fechamento aos 149 mil pontos nesta sexta-feira, acumulando avanço superior a 2% no mês de outubro. Há relatos de fluxo estrangeiro, com maior apetite ao risco global após acordo entre Estados Unidos e China, expectativa de corte de juros no Brasil - renovada nesta sexta após a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, mostrar queda na taxa de ocupação -, e, como cereja do bolo, um balanço melhor do que o esperado da Vale, ação com maior peso do índice.

Aos 149.540,43 pontos (+0,51%), o recorde de fechamento é o quinto consecutivo. O giro financeiro somou R$ 23,77 bilhões. Na semana, o Ibovespa avançou 2,30%, com ganhos de 2,26% em outubro e de 24,32% no ano.

Os sucessivos recordes do Ibovespa ocorrem por conta da entrada de fluxo estrangeiro para a Bolsa brasileira, segundo o gestor de renda variável da Western Asset, César Mikail. Houve uma reversão de tendência, com maior apetite a risco global, por dois fatores: "O mais relevante no curto prazo foi o acordo de Trump com Xi Jinping, que deu alento aos mercados no mundo todo. O segundo ponto é que os resultados das empresas lá fora estão vindo fortes, mostrando a economia americana resiliente", diz.

Ainda que os investidores estrangeiros tenham retirado R$ 1,3 bilhão da Bolsa brasileira em outubro até a última quarta-feira, 29, o saldo dos últimos cinco pregões é de entrada de recursos. No ano, o fluxo de capital externo está positivo em R$ 25 bilhões.

O diretor de Análise na Zero Markets Brasil, Marcos Praça, considera que o ponto principal desta sexta-feira foi o balanço da Vale (+2,27%), divulgado na quinta. "Vale é a cereja do bolo na performance do Ibovespa. Lembrando que toda a receita extra veio pela venda de minério de ferro, geralmente vendido para a China. Se mesmo com a China tendo PIB fraco, a Vale conseguiu surfar bem na venda de minério de ferro, imagina agora com o acordo com os EUA? A expectativa é de que ano que vem o resultado seja ainda melhor", disse Praça.

A máxima intradia - recorde histórico - do Ibovespa, aos 149.635,9 (+0,58%) veio à tarde, instantes após notícia de que Trump disse que "adoraria eliminar" uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses, caso Pequim demonstre avanços no combate ao fentanil.

No cenário doméstico, um gatilho importante para a renda variável é o início do ciclo de flexibilização monetária pelo Banco Central (BC) - com a curva de juros nesta sexta em baixa, reagindo à Pnad Contínua do trimestre encerrado em setembro com taxa de ocupação recuando pelo segundo mês consecutivo.