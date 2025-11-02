As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta sexta-feira, 31, em alta, com bons resultados trimestrais devolvendo ânimo aos índices, enquanto o mercado acompanhou falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre o futuro da política monetária.

O índice Dow Jones teve alta de 0,09%, aos 47.562,87 pontos, com ganhos de 0,7% na semana. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,26%, aos 6.840,20 pontos, com alta semanal de 0,71% e o Nasdaq subiu 0,61%, aos 23.724,96 pontos, registrando 2,2% de ganhos na semana. Os índices avançaram 2,51%, 2,27% e 4,70% no mês, respectivamente.

Durante a manhã, os índices diminuíram o ritmo após supostos comentários de Trump sobre a relação comercial com a China e o Canadá circularem entre os traders. Já no fim da sessão, as bolsas retomaram os ganhos mais expressivos.

O Nasdaq, com forte participação de ações de tecnologia, operou com sinal positivo durante boa parte do dia, puxado principalmente pela Amazon, que saltou de 9,58% após divulgar resultados acima do esperado. A Apple, que também trouxe dados que superaram as projeções em seu balanço, registrou queda de 0,38%.

Outro destaque do dia foi a Netflix, que subiu 2,74% após anunciar o desdobramento das ações. Já a Warner Bros. Discovery teve alta de 3,84% após notícias de uma possível compra da divisão de estúdio e streaming pela Netflix.

A Nvidia registrou queda de 0,20% após firmar acordos com a Samsung, Hyundai e outras grandes empresas da Coreia do Sul.

Enquanto isso, o mercado também assimilava as declarações do dirigente Jeffrey Schmid, do Fed do Kansas, e de Lorie Logan, de Dallas, que colocavam em dúvida mais uma vez um novo corte de juros no mês de dezembro.

No front geopolítico, Donald Trump afirmou que pode retirar a tarifa de 10% imposta contra a China, caso os asiáticos avançassem no combate ao fentanil.

*Com informações de Dow Jones Newswires