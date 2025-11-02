O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que sempre está disposto a se encontrar com os democratas, repetindo que basta ocorrer a reabertura das atividades do governo para que essas reuniões se materializem.

"Estou sempre disposto a me encontrar - tudo o que eles precisam fazer é reabrir o país. Deixem que reabram o país e nos encontraremos. Nos encontraremos muito em breve", disse o presidente em entrevista durante sua chegada no Aeroporto de Internacional de Palm Beach, na Flórida, nesta sexta-feira.

"Tudo é culpa deles. É muito fácil resolver", afirmou Trump.

O presidente afirmou ainda que o Obamacare é um programa ruim com um custo elevado, que tem subido a cada ano. Obamacare é o nome popular da Lei de Assistência Médica Acessível (Affordable Care Act - ACA), uma lei federal dos Estados Unidos sancionada pelo ex-presidente Barack Obama, que tinha como objetivo aumentar o acesso à saúde e reduzir seus custos, exigindo que todos os americanos tivessem um seguro-saúde.