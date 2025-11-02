A Scor, resseguradora francesa, apresentou nesta sexta-feira, 31, resultados subjacentes mais fracos no terceiro trimestre. Segundo balanço, nos três meses encerrados em 30 de setembro, a empresa teve um lucro líquido de 211 milhões de euros, em comparação com uma perda de 117 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 22,1%, em comparação com -10,2% no período do ano anterior. No entanto, embora esses resultados tenham superado as expectativas em termos gerais, os detalhes subjacentes não parecem tão favoráveis, de acordo com analistas do JPMorgan e da Jefferies.

"Nos sentimos ligeiramente desapontados", disseram os especialistas da Jefferies. Entre outras razões, os resultados decorrem em grande parte da ausência de catástrofes naturais, bem como de margens de propriedade e acidentes que foram menores do que o esperado e do negócio de vida e saúde observando contratos onerosos mais altos, acrescentaram.

A empresa relatou uma queda na receita de seguros de 3,94 bilhões de euros para 3,71 bilhões de euros, na mesma comparação. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado