O presidentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a mensagem de (presidente do Fed, Jerome) Powell reflete de maneira precisa gama de visão do comitê decisório do Banco Central norte-americano. "Fiquei satisfeito com fala sobre dezembro distante de ser movimento garantido", afirmou Bostic. "Cada encontro é ao vivo; não fiquem à frente de nós", disse o dirigente.

Na quarta-feira, Powell disse que não é possível saber qual será o efeito do shutdown sobre as taxas de juros na reunião de dezembro, mas ele afirmou que um novo corte não é "inevitável". O Fed reduziu a taxa de juros no encontro em uma decisão dividida, que contou com um dissidente defendendo manutenção e outro apoiando um alívio mais intenso.

"Diversidade de opiniões é um retrato positivo de como estamos nesse momento", afirmou Bostic nesta sexta-feira em evento realizado pela distrital do Fed de Dallas e que contou ainda com a presença da presidentes do Fed de Cleveland, Beth Hammack.

Hammack disse que os pontos de vista diferentes mostram que não está clara a resposta certa sobre juros.

A dirigente observou ainda que as pessoas mudam de opinião até mesmo na sala de reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed.

Efeitos

Raphael Bostic disse que a política monetária não tem muito efeito se há mudanças estruturais na economia, como a que acontece neste momento com a ampliação de ferramentas ligadas à inteligência artificial. "Mudanças tecnológicas podem mudar a demanda por emprego", comentou.

Para Beth Hammack, desde setembro, os dados divulgados indicam que não é óbvio que a mudança no mercado de trabalho nos EUA esteja ocorrendo pelo lado da demanda.

Mesmo assim, a dirigentes disse que observa "alguns sinais emergentes de fragilidade no mercado de trabalho, incluindo anúncios de demissões".

Hammack disse que nota que a inflação é mais abrangente do que as tarifas e que o setor de serviços essenciais está forte. "As tarifas são apenas uma peça do quebra-cabeça da inflação; também há a eletricidade e os seguros", disse.

Bostic também abordou a questão das pressões do setor de seguros sobre os preços da economia em um momento em que mudanças climáticas levam as empresas seguradoras a promoverem reajustes em suas apólices.