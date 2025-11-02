O Brasil poderá exportar farinha de sangue bovino para a Colômbia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta. O insumo, de alto teor proteico, é utilizado na produção de ração. "A Colômbia tem cerca de 52 milhões de habitantes e estima-se que mais da metade das famílias têm pelo menos um animal de estimação, o que representa importante mercado para produtores brasileiros do setor", avaliam as pastas.

O Brasil exportou cerca de US$ 863 milhões em produtos agropecuários para a Colômbia em 2024, sobretudo de papel e celulose, açúcar refinado, café e rações para animais, segundo os ministérios.

No ano, até o momento, o País alcançou 171 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.