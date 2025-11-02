Um grupo de mais de 160 instituições financeiras abre no sábado, 1º de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas, em meio ao avanço recente da inadimplência no Brasil. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Banco Central do Brasil, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons.

Os consumidores poderão renegociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades.

Serão oferecidas condições especiais, como parcelamento, desconto e redução dos juros. O mutirão se estenderá até o final de novembro.

"A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora. Também traz conteúdo relevante de orientação financeira", afirmou o diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva.