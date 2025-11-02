O Intesa SanPaolo teve lucro líquido de 2,37 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, muito semelhante ao ganho de 2,4 bilhões de euros de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo banco italiano nesta sexta-feira, 31. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,34 bilhões de euros entre julho e setembro.

A receita operacional - principal métrica do Intesa - recuou 2,3% na mesma comparação, a 6,64 bilhões de euros, e ficou abaixo do consenso do mercado, de 6,69 bilhões de euros.

Maior banco da Itália em termos de ativos, o Intesa disse que está a caminho de cumprir sua meta de garantir lucro "bem acima" de 9 bilhões de euros este ano.

