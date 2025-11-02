A divulgação da leitura de setembro do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, prevista para esta sexta-feira, foi adiada por tempo indeterminado em razão da paralisação parcial do governo federal, o shutdown. O PCE é a medida inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O impasse orçamentário completou nesta sexta-feira 31 dias, sem previsão de encerramento e sem que democratas e republicanos no Senado tenham chegado a um acordo sobre os termos de um novo pacote de financiamento.

O shutdown também impede a publicação de outros indicadores produzidos por agências governamentais, como o relatório de empregos (payroll), os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os índices de preços ao consumidor e ao produtor (CPI e PPI, respectivamente).

Excepcionalmente neste mês, o CPI foi divulgado, mas a Casa Branca advertiu que o dado de novembro não deve ser publicado caso a paralisação persista.

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou nesta sexta a pressionar senadores republicanos a pôr fim ao chamado "filibuster", regra que exige 60 votos para a aprovação da maioria das propostas legislativas, numa tentativa de encerrar o shutdown sem o apoio dos democratas.

O financiamento do governo expirou em 1º de outubro, após um projeto de lei de gastos provisório aprovado pela Câmara, de maioria republicana, ficar cinco votos abaixo do mínimo necessário no Senado.