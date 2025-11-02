O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a um ápice de 39,229 milhões de trabalhadores, 209 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 1,039 milhão de pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,498 milhões. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25,890 milhões. O montante que está trabalhando no setor público ficou em 12,845 milhões de pessoas.