Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em junho para o trimestre encerrado em setembro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-165 mil), indústria (-19 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-85 mil), outros serviços (-137 mil) e comércio (-274 mil).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (210 mil), transporte (17 mil), agricultura (260 mil), alojamento e alimentação (60 mil) e construção (249 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações na indústria (185 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (724 mil trabalhadores a mais), construção (172 mil pessoas), informação, comunicação e atividades financeiras (252 mil), transporte (371 mil), agricultura (56 mil) e alojamento e alimentação (27 mil). Houve demissões no comércio (-10 mil), outros serviços (-116 mil) e serviços domésticos (-301 mil).

Tags:

IBGE