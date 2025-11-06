O conselho do Federal Reserve (Fed) informou que finalizou as mudanças em seu arcabouço de classificação de supervisão para grandes controladoras de bancos, segundo nota divulgada nesta quarta-feira, 05. De acordo com o BC americano, os critérios finalizados são "substancialmente semelhantes" à proposta de julho.

"As revisões contidas no quadro finalizado refletem mais precisamente a força dos bancos individuais e alinham melhor o quadro finalizado com os sistemas de classificação de supervisão usados para outras organizações bancárias", cita o comunicado. Como divulgado, a estrutura avalia capital, liquidez e governança e controles. Cada um deles tem quatro classificações potenciais, que são: atende amplamente às expectativas; atende condicionalmente às expectativas; deficiente-1; ou deficiente-2.

Para a vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, as classificações dos bancos devem refletir a segurança e solidez geral, não apenas deficiências isoladas em um único componente. "Essas mudanças no quadro abordam isso ao ajudar a garantir que a condição geral da empresa seja a principal consideração na classificação de um banco", disse.

As revisões contidas no quadro finalizado entrarão em vigor 60 dias após a publicação no Federal Register.