A Vibra Energia reportou nesta quarta-feira, 05, um lucro líquido de R$ 407 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 90,3% ante o mesmo período de 2024 e alta de 39,4% sobre o trimestre imediatamente anterior. O lucro líquido ajustado foi de R$ 546 milhões, um aumento de 11% na comparação trimestral e uma redução anual de 87%. A companhia explica que o resultado do comparativo anual é distorcido por conta do valor relativo à Lei Complementar 194/22 no terceiro trimestre de 2024.

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,8 bilhão, aumento de 23% em relação ao segundo trimestre do ano, impulsionado pela recuperação das margens comerciais e pelo maior volume de vendas. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve redução de 9,1%, impactada, principalmente, por efeitos não recorrentes relevantes, segundo a companhia.

O fluxo de caixa operacional foi de R$ 3,5 bilhões, uma consequência do volume vendido pela companhia, além dos eventos não recorrentes de variação de capital de giro no período, reflexo do resultado obtido no trimestre anterior.

A receita líquida foi de R$ 48,563 bilhões, com alta de 4,6% sobre o mesmo período do ano anterior e de 6,1% na comparação trimestral.