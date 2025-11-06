O Banco Central do Canadá deve cortar cerca de 10% postos de trabalho, o que representa cerca de 225 funcionários, segundo a Bloomberg. A medida é uma tentativa de reduzir custos em linha com o propósito do primeiro-ministro Mark Carney, ainda de acordo com a agência de notícias.

A ação está de acordo com o previsto no orçamento do país, divulgado ontem, que projetou uma redução das despesas operacionais de C$ 60 bilhões em cinco anos. No geral, a expectativa do governo canadense é de uma redução de 5% nos postos de trabalho no serviço público federal, o que equivale a cerca de 16.000 vagas.

Para o setor de infraestrutura, o primeiro-ministro Carney anunciou a destinação de C$ 51 bilhões ao longo de 10 anos. A verba será destinada a um fundo de infraestrutura que vai construir moradias, estradas e hospitais. Para a economista-chefe do TD Bank, Beata Caranci, o plano é baseado em uma crença de "construa e eles virão".

Outra mudança destacada por economistas é a previsão de diminuição na emissão de vistos de estudantes e de trabalho temporário. Economistas do Royal Bank of Canada afirmam que a medida "pode refletir as expectativas de novos candidatos ao visto H-1B", visto de trabalho dos Estados Unidos. Recentemente, Donald Trump impôs uma taxa de US$ 100.000 para o processamento do documento.

*Com informações de Dow Jones Newswires