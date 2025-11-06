A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,72%
Pontos: 153.294,44
Máxima de +1,91% : 153.583 pontos
Mínima de -0,27% : 150.296 pontos
Volume: R$ 26,34 bilhões
Variação em 2025: 27,44%
Variação no mês: 2,51%
Dow Jones: +0,48%
Pontos: 47.311,00
Nasdaq: +0,65%
Pontos: 23.499,80
Ibovespa Futuro: +1,81%
Pontos: 155.905
Máxima (pontos): 156.100
Mínima (pontos): 152.490
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,13
Variação: +0,43%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,85
Variação: +1,98%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,79
Variação: +2,12%
Ambev ON
Preço: R$ 13,18
Variação: +0,15%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,67
Variação: +1,81%
Vale PNA
Preço: R$ 65,73
Variação: +1,72%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,73
Variação: +1,72%
Itausa PN
Preço: R$ 11,80
Variação: +0,51%
Global 40
Cotação: 719,255 centavos de dólar
Variação: +0,31%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3609
Venda: R$ 5,3614
Variação: -0,69%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: +0,07%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3792
Venda: R$ 5,3798
Variação: -0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3417
Venda: R$ 5,5490
Variação: -0,31%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3880
Variação: -1,01%
- Euro
Compra: US$ 1,1493 (às 18h50)
Venda: US$ 1,1493 (às 18h50)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1580
Venda: R$ 6,1580
Variação: -0,63%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1363
Venda: R$ 6,3850
Variação: -1,36%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.992,9 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: 0,82%