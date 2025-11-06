A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,72%

Pontos: 153.294,44

Máxima de +1,91% : 153.583 pontos

Mínima de -0,27% : 150.296 pontos

Volume: R$ 26,34 bilhões

Variação em 2025: 27,44%

Variação no mês: 2,51%

Dow Jones: +0,48%

Pontos: 47.311,00

Nasdaq: +0,65%

Pontos: 23.499,80

Ibovespa Futuro: +1,81%

Pontos: 155.905

Máxima (pontos): 156.100

Mínima (pontos): 152.490

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,13

Variação: +0,43%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,85

Variação: +1,98%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,79

Variação: +2,12%

Ambev ON

Preço: R$ 13,18

Variação: +0,15%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,67

Variação: +1,81%

Vale PNA

Preço: R$ 65,73

Variação: +1,72%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,73

Variação: +1,72%

Itausa PN

Preço: R$ 11,80

Variação: +0,51%

Global 40

Cotação: 719,255 centavos de dólar

Variação: +0,31%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3609

Venda: R$ 5,3614

Variação: -0,69%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,49

Venda: R$ 5,59

Variação: +0,07%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3792

Venda: R$ 5,3798

Variação: -0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3417

Venda: R$ 5,5490

Variação: -0,31%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3880

Variação: -1,01%

- Euro

Compra: US$ 1,1493 (às 18h50)

Venda: US$ 1,1493 (às 18h50)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1580

Venda: R$ 6,1580

Variação: -0,63%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1363

Venda: R$ 6,3850

Variação: -1,36%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.992,9 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: 0,82%


