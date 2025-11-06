A fabricante de pás eólicas Aeris Energy apresentou um prejuízo líquido de R$ 144,36 milhões no terceiro trimestre deste ano, segundo balanço financeiro referente ao período, divulgado há pouco. O montante representa um aumento de 154,7% em relação a igual período de 2024, quando reportou prejuízo líquido de R$ 53,68 milhões.

Na comparação com o segundo trimestre deste ano, porém, houve redução de 17% em relação ao prejuízo observado à época, de R$ 174,02 milhões. A base de comparação da empresa segue sendo afetada pela descontinuidade de três contratos no fim de 2024.

De acordo com o presidente da companhia, Alexandre Negrão, o aumento dos cortes de geração por razões sistêmicas, chamados no setor pelo jargão curtailment, tem se refletido diretamente na companhia, "que enfrenta redução de demanda na fabricação de pás devido à escassez de novos projetos, levando à desativação de linhas produtivas já instaladas", disse ele no release de resultados.

Com isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) de julho a setembro ficou negativo em R$ 48,44 milhões. Um ano antes, o Ebitda da companhia havia sido positivo em R$ 27,39 milhões. Já na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve piora de 169,1% já que o valor obtido no período foi de R$ 18 milhões negativos.

A receita líquida reportada no terceiro trimestre, por sua vez, foi de R$ 179,07 milhões, diminuição de 51,3% frente a igual período de 2024. Em comparação ao reportado de abril a junho, a queda foi menor, de 26,1%.

Operacional

No trimestre, a Aeris manteve quatro linhas desativadas e outras quatro ativas, mas estas não estão operando na capacidade máxima.

A receita de pás no mercado interno somou R$ 15,3 milhões, montante que representa uma queda de 94,9% ante igual etapa de 2024. Na comparação com o trimestre anterior, a redução foi de 82,1%.

A venda para o mercado externo, por sua vez, somou R$ 92,30 milhões, valorização de 1.736,9% frente a igual trimestre do ano passado, quando essa linha obteve apenas R$ 5,03 milhões. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve queda de 2,3%.

Já o segmento de serviços faturou R$ 52,39 milhões, queda anual de 9,2%. Em relação ao resultado obtido no segundo trimestre, porém, o número saltou 21,6%. Ainda segundo Negrão, esta linha segue sendo foco da companhia diante da estratégia de diversificação de receitas, que abrange também sua internacionalização.

"Essa frente apresenta potencial de expansão e maior estabilidade de resultados, mitigando os efeitos da baixa demanda por novos projetos no mercado doméstico", afirmou no documento. Como mostrou a Broadcast, a empresa anunciou a construção de um centro de treinamento com foco em serviços nos Estados Unidos com um aporte de US$ 100 mil. Neste trimestre, os investimentos da Aeris somaram R$ 5,8 milhões.