A Totvs encerrou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 248,7 milhões. O montante representa alta de 10,2% na comparação com igual período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 404,8 milhões, avanço anual de 22,7%. A margem Ebitda ajustada ficou em 26%, 100 pontos-base acima do que um ano antes.

A receita líquida consolidada encerrou o período entre julho e setembro em R$ 1,562 bilhão, valor 18% superior ao de igual intervalo de 2024.

Segundo a companhia, o crescimento do indicador foi impulsionado pelo crescimento acelerado da receita recorrente, que avançou 21% na comparação anual e já representa mais de 91% da receita consolidada da companhia.

O presidente da Totvs, Dennis Herszkowicz, avalia que o alto nível de receitas recorrentes atuais já encaminha a um bom desempenho também em 2026.