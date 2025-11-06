A BMW relatou um aumento nos lucros do terceiro trimestre deste ano após a queda nos custos e afirmou que está no caminho certo para atingir suas metas anuais, com uma forte demanda esperada para seu novo modelo iX3 impulsionando o crescimento no próximo ano, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 5.

A montadora alemã de carros de luxo informou que o lucro após impostos para o terceiro trimestre foi de 1,70 bilhão de euros, um avnaço em relação aos 476 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano passado. A receita, no entanto, caiu ligeiramente para 32,31 bilhões de euros, ficando abaixo das expectativas de consenso compiladas pela empresa, que eram de 33,84 bilhões de euros.

O grupo - que possui as marcas Mini e Rolls-Royce, além de sua marca homônima e um negócio de motocicletas - afirmou que está no caminho certo para atingir suas metas anuais, incluindo o objetivo de aumentar ligeiramente as entregas, apesar das projeções mais baixas para o mercado chinês no quarto trimestre.

A empresa recentemente reduziu suas previsões para 2025 devido à fraca demanda na China e às consequências das tarifas automotivas do presidente Trump, destacando desafios nos dois mercados mais importantes para a indústria automotiva.

A BMW prevê um impulso de crescimento positivo adicional em 2026, impulsionado por seu novo modelo iX3, o primeiro produzido sob sua plataforma Neue Klasse, afirmando que novos pedidos na Europa superaram significativamente suas expectativas. Fonte: Dow Jones Newswires.

