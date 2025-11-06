A Chevron ampliou sua presença no Suriname ao adquirir participações em dois blocos offshore em águas rasas, concedidos na rodada de licitações Post SHO2 (Pós-costas rasas 2) do País. A Chevron Suriname Exploration, subsidiária integral da Chevron, assinou hoje contratos de partilha de produção para os blocos 9 e 10. A empresa já possui participação nos blocos offshore 5, 7 e 42.

A Chevron será operadora do bloco 10, onde detém 30% de participação. A Petronas Suriname e a Qatar Energy possuem cada uma 30%, e a Paradise Oil Company (POC), afiliada da Staatsolie, tem 10%. No bloco 9, a Chevron detém 20% de participação e a Petronas Suriname é a operadora com 30%. A POC possui 30% e a Qatar Energy os 20% restantes.

A região é reconhecida globalmente por seu potencial de hidrocarbonetos. Os blocos 9 e 10 abrangem uma área combinada de aproximadamente 5.456 quilômetros quadrados e estão estrategicamente localizados entre descobertas comprovadas em águas profundas e campos produtores em terra, segundo a Petronas.

As descobertas no Suriname, assim como na vizinha Guiana, têm impulsionado a busca de petróleo pela Petrobras na Margem Equatorial brasileira, que pode ser uma extensão dos reservatórios dos países vizinhos, onde já foram encontradas reservas de bilhões de barris de petróleo.

"Essa nova posição reforça nosso foco na bacia Guiana-Suriname e nosso objetivo mais amplo de expandir nossa área de exploração em bacias promissoras ao redor do mundo," disse em nota o vice-presidente de Exploração da Chevron, Liz Schwarze.

Além do bloco 10, a Chevron também é operadora do bloco 5, onde iniciou perfuração no mês passado, e do bloco 7.

A Chevron mantém uma presença diversificada de exploração e produção na América Latina há mais de 100 anos e avalia rotineiramente oportunidades em toda a região, afirmou a companhia.