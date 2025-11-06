O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 5, uma integração entre seu sistema de pagamentos com a Amazon.com, em uma parceria inédita entre o banco digital e a plataforma global de e-commerce.

A iniciativa prevê acesso a condições especiais como limite de crédito adicional e mais opções de parcelamento. Os clientes poderão habilitar o NuPay diretamente no check-out, para uma experiência de compra totalmente digital, sem precisar digitar os dados, nem sair da página da Amazon.

O lançamento da função será gradual e a expectativa é de que seja disponibilizada aos clientes ao longo das próximas semanas.

O lançamento começará pelas opções de parcelamento com juros e de limite adicional, antes do crédito sem juros e débito.

"Amazon e Nubank são empresas reconhecidas pela sua obsessão por clientes, e a integração do NuPay como método de pagamento demonstra o compromisso das duas companhias em entregar uma experiência cada vez mais completa para seus milhões de clientes, agora com ainda mais facilidade no pagamento e benefícios exclusivos", afirmou o vice-presidente de Ecossistema Digital do Nubank, Fausto Ibarra.