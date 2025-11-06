A Netflix anunciou novos avanços na publicidade que englobam a ampliação de tecnologias voltadas ao mercado brasileiro. A empresa norte-americana revelou que seus anúncios já alcançam mais de 190 milhões de espectadores ativos mensais ao redor do globo, e que o Brasil é um dos 12 países onde o plano com anúncios já foi totalmente implementado e integrado ao Netflix Ads Suite, a plataforma interna de tecnologia publicitária do streaming.

Entre as novidades voltadas ao país, a Netflix firmou parceria com a Amplified Intelligence e a Alter Agents - a primeira voltada para mensurar a qualidade e o tempo de engajamento de anúncios, enquanto a outra mede os dados de resposta do consumidor. O objetivo é atestar o nível de atenção e engajamento dos espectadores brasileiros diante dos anúncios exibidos na plataforma. As métricas farão parte do esforço global da empresa para aumentar a transparência e a precisão na medição de resultados para anunciantes.

Outra frente importante é a expansão da colaboração global com a Live Ramp, uma plataforma que permite que empresas processem dados para marketing e publicidade, facilitando campanhas baseadas em informações da plataforma e ampliando as possibilidades de segmentação de público. A Netflix também incluiu o mercado brasileiro entre os que terão acesso à inserção dinâmica de anúncios em transmissões ao vivo, recurso que está sendo testado em eventos esportivos como o NFL Christmas Gameday, jogo natalino da liga de futebol americano.

Com a nova métrica de Espectadores Ativos Mensais, a empresa mira a consolidação da presença no mercado publicitário nacional, oferecendo ferramentas mais precisas de segmentação e mensuração. Para a Netflix, as mudanças têm o objetivo de proporcionar experiências publicitárias mais relevantes e personalizadas aos assinantes do plano com anúncios.