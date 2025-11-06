O fluxo cambial ficou negativo em US$ 12,558 bilhões em 2025 até o dia 31 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 5.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 54,274 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,715 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 479,688 bilhões e vendas de US$ 533,962 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 198,739 bilhões e exportações de US$ 240,454 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 27,738 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 58,389 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 154,327 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,784 bilhões em outubro. Em setembro, houve saída líquida de US$ 193 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 421 milhões. O montante é resultado de compras no valor de US$ 53,075 bilhões e vendas no total de US$ 53,496 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 5,205 bilhões, com importações de US$ 20,072 bilhões e exportações de US$ 25,277 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,461 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 5,073 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 17,743 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,785 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 27 a 31 de outubro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,711 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 13,787 bilhões e vendas no total de US$ 10,076 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,074 bilhões, com importações de US$ 5,137 bilhões e exportações de US$ 7,210 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 598 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,333 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 5,279 bilhões em outras entradas.

