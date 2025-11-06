Os preços médios do etanol hidratado caíram em 14 Estados e no Distrito Federal, subiram em outros 8 e ficaram estáveis em 3 na semana de 26 a 31 de outubro. No Amapá não houve coleta. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 0,23% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,27 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,25% na comparação semanal, a R$ 4,08 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 1,03%, foi registrada em Mato Grosso do Sul, a R$ 3,91 o litro.

A maior queda, de 8,08%, ocorreu no Distrito Federal, para R$ 4,21 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,39 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,91, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.