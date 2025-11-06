O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,26% em outubro na comparação com setembro, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-2,20%) e de energia (-0,16%), enquanto houve aumento em metálicas (7,15%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado recuou 0,59% em outubro, com quedas em agropecuárias (-2,52%) e energia (-0,48%), contra aumento em metálicas (6,78%).

O IC-Br medido em reais acumula baixa de 10,50% de janeiro a outubro deste ano e de 0,74% em 12 meses. Os preços das commodities agropecuárias caem 13,41% no ano e 1,09% em 12 meses; os de metais sobem 7,88% no ano e 10,76% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 16,86% no ano e de 11,79% em 12 meses.