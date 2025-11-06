O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 52,5 em setembro (número revisado) a 52,9 em outubro, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 5.

O PMI composto engloba os setores de serviço e indústria.

Segundo a S&P Global, a estimativa de outubro considera dados preliminares de diversos países, como Japão e Índia, devido a indisponibilidade da pesquisa final na data de divulgação.

De acordo com o relatório, tanto o setor de serviços como o industrial tiveram aceleração em outubro, com o de serviços demonstrando performance superior pelo oitavo mês consecutivo, mas a S&P não informou no comunicado o número final do PMI de serviços.