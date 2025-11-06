A Petrobras informou na manhã desta quarta-feira, 5, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria de votos, acatar o seu recurso na ação contra a Paragon Offshore Nederland B.V., ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o recursos, a companhia consegue anular o acordão recorrido e determinando a realização de novo julgamento, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O valor estimado da ação é de R$ 2,9 bilhões, dos quais R$ 154 milhões encontram-se provisionados, informou a Petrobras.