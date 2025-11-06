O alívio nas tensões comerciais entre China e EUA impulsiona moedas emergentes e levou o dólar a renovar mínimas, a R$ 5,3706 (-0,52%), segundo o economista Rafael Prado, da GO Associados. A reação vem após Pequim suspender restrições a 15 empresas norte-americanas e prorrogar, por um ano, a suspensão da tarifa adicional de 24% sobre produtos dos EUA.

No Brasil, a expectativa de manutenção da Selic em 15% sustenta o diferencial de juros e favorece o carry trade.

Prado observa que o dólar segue estável ante pares fortes (DXY), após o ADP de empregos privados superar previsões e reforçar apostas de manutenção dos juros pelo Fed em dezembro, embora o dado se restrinja ao setor privado e o shutdown limite a leitura dos indicadores oficiais.