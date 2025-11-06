O Comitê Consultivo para Empréstimos do Tesouro, em carta enviada nesta quarta-feira, 5, ao secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, recomendou manter os tamanhos de cupom nominais, bem como a emissão de títulos atrelados à inflação (Tips) inalterada, mas apontou que as projeções atuais poderiam justificar aumentos na emissão de cupom no ano fiscal de 2027.

Em sua chamada declaração trimestral de refinanciamento nesta quarta-feira, o departamento disse que antecipava manter os tamanhos dos leilões inalterados para notas e títulos nominais "pelo menos nos próximos vários trimestres".

O Comitê ainda destacou o foco da indústria nas potenciais implicações para o mercado de swaps de inflação se múltiplas publicações do índice de preços ao consumidor (CPI) forem perdidas em meio à paralisação federal nos EUA, o que poderia afetar tanto a demanda quanto a liquidez do mercado secundário em TIPS.

"Uma vez que o governo reabra e os dados atrasados sejam divulgados, podemos ver investidores e formuladores de políticas atualizando rapidamente suas perspectivas para a economia dos EUA", acrescentou o documento.

Os déficits estão projetados para serem de US$ 1,940 trilhões no ano fiscal de 2026 e US$ 2,052 trilhões no ano fiscal de 2027 na última pesquisa de dealers, US$ 106 bilhões a menos no agregado em comparação com as estimativas do trimestre anterior. Na segunda-feira, o Tesouro reduziu sua estimativa de captação trimestral em US$ 21 bilhões, para US$ 569 bilhões.