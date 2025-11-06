Ainda de acordo com a empresa, o desempenho operacional levou a companhia a registrar um fluxo de caixa operacional de R$ 53,7 bilhões (US$ 9,9 bilhões).

Os resultados também foram favorecidos por uma ligeira elevação do preço do petróleo em relação ao último trimestre, apontou a empresa em divulgação publicada na página na internet.

A Petrobras está gerando resultados financeiros positivos e retorno aos seus acionistas, mesmo diante do novo patamar de preços do petróleo, disse o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Fernando Melgarejo.

Eficiência

Segundo a divulgação da Petrobras, o diretor entende que houve aumento da eficiência e redução das paradas de produção. Ele ainda destacou que a empresa alcançou o topo da produção do Unidade de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO) Almirante Tamandaré e superou sua capacidade nominal.

São diversas frentes de trabalho que se traduzem em resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira, ponderou.

A Petrobras contabilizou que, considerando os primeiros nove meses de 2025, foram quase R$ 200 bilhões em tributos para a sociedade brasileira. Foram aprovados para o período R$ 12,16 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, afirmou na nota.

A Petrobras garante que a maior parcela dos investimentos está no segmento de exploração e produção, com foco no desenvolvimento da produção no pré-sal, com o avanço na construção de novas unidades para os campos de Búzios, Atapu e Sépia.

