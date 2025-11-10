Conhecido como proteção financeira ou seguro vida prestamista, o produto é atrelado ao empréstimo e cobre o saldo devedor em caso de morte, invalidez ou outras situações previstas em contrato.

Segundo o INSS, a medida busca garantir a proteção dos beneficiários e a regularidade na concessão do crédito consignado.

Pelo termo de compromisso, a Caixa Seguridade comprometeu-se a:

suspender temporariamente a oferta do seguro prestamista;

impedir a vinculação comercial entre o crédito e o seguro;

manter a liberação do consignado sem exigência de contratação de seguro;

aguardar a conclusão de processo administrativo para restituir seguros cobrados indevidamente de aposentados e pensionistas;

respeitar o limite de contratação de até 1,6 vez a renda mensal do benefício;

restituir os valores emprestados acima do limite de contratação; e

informar ao INSS, a cada 60 dias, o andamento das restituições.

A suspensão valerá por 30 dias ou até a conclusão do processo administrativo que analisará possíveis irregularidades na cobrança do seguro.

Em nota, o INSS afirmou que o acordo visa assegurar a defesa dos interesses dos beneficiários e a observância integral da legislação na contratação do crédito consignado.

A Caixa Seguridade informou que entende estar em conformidade com as normas vigentes, mas aceitou a suspensão para avaliar a adequação dos procedimentos e colaborar com o processo de apuração.

Outros bancos

Em junho, o INSS suspendeu novas autorizações de crédito consignado a segurados. A decisão ocorreu após a operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) que identificou descontos indevidos realizados por associações e entidades de aposentados e pensionistas.

Em agosto, o órgão cancelou acordos de cooperação técnica com oito instituições financeiras. Em outubro, mais quatro bancos e financeiras tiveram a autorização para operações de consignado do INSS suspensas de forma cautelar.

Em 30 de outubro, o INSS firmou compromisso para que o Banco BMG restitua mais de R$ 7 milhões cobrados indevidamente de cerca de 100 mil beneficiários. O valor será abatido diretamente nas faturas.

